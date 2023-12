Ministère de l’Intérieur : Une vaste campagne sécuritaire à Gafsa

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, dans un communiqué publié ce vendredi 1er décembre 2023, que les régions de la sécurité et de la garde nationale de Gafsa ont organisé, jeudi, une vaste campagne sécuritaire qui a touché l’ensemble de la wilaya de Gafsa. Cette campagne a permis d’obtenir les résultats suivants :

L’arrestation de 340 personnes recherchées par différentes unités de sécurité et structures judiciaires.

La rédaction de 774 contraventions et procès-verbaux routiers.

La saisie de 24 permis de conduire suspendus.

La saisie de 6 voitures recherchées.

La saisie de 258 motos et 6 voitures non conformes à leurs documents juridiques.

La saisie de 38 capsules et 113 grammes de cocaïne, d’une quantité de cannabis, d’une quantité de comprimés stupéfiants, d’une somme d’argent estimée à plus de 10 000 dinars, provenant des revenus de la promotion, et la garde de 6 personnes.

La saisie de 12 590 kilogrammes de cornichons non comestibles.

Dans le domaine de la contrebande, de l’accaparement et de la spéculation, 1 452 boîtes de cigarettes de différentes marques, 369 litres d’huile végétale, 881 kilogrammes de farine, 1 190 kilogrammes de sucre, 3 120 boîtes de jus, 2 000 litres de carburant, 102 litres de lait et 446 kilogrammes de pâte ont été saisis.