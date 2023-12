Bizerte : arrivée d’une cargaison de 20 000 tonnes de blé suite à l’inauguration du pont mobile

Un navire chargé d’environ 20 000 tonnes de blé dur a accosté au port commercial de Bizerte, grâce à l’inauguration récente de la nouvelle trémie du pont mobile de Bizerte jeudi soir. Ce chargement est destiné à l’une des unités institutionnelles spécialisées.

La mise en service de cette ouverture, approuvée par les services de l’Administration régionale de l’équipement, a également permis l’accès de deux autres navires au bassin sud du port. De plus, une quatrième embarcation, qui était à quai au port commercial de Bizerte, a pu prendre la mer. Cette manœuvre s’est déroulée sous la supervision du président du Comité régional de régulation des secours et du gouverneur de Bizerte, Samir Abdelly, en présence de toutes les parties prenantes et des entités responsables des services d’équipement et des entreprises impliquées dans le contrat.