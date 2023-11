Maladie mystérieuse en Chine : craintes d’une nouvelle pandémie

La Chine inquiète à nouveau le monde après la propagation rapide des cas de maladies respiratoires au cours des dernières semaines, ce qui rappelle automatiquement la crise que le monde entier a vécue à cause de la pandémie de COVID-19.

Des hôpitaux en Chine connaissent une forte affluence de personnes atteintes d’infections pulmonaires chez les enfants. Un hôpital pour enfants de la ville chinoise de Tianjin a accueilli plus de 13 000 enfants atteints de la maladie, tandis que des médias chinois ont indiqué que le nombre de patients dépassait la capacité d’accueil de certains hôpitaux.

L’infection bactérienne courante chez les enfants chinois est appelée mycoplasmose pulmonaire. Elle a commencé à se propager depuis le mois de mai dernier et a atteint son apogée ces jours-ci.

Est-ce un nouveau virus ?

Les responsables chinois ont nié que la cause de la forte augmentation des cas soit un nouveau virus inconnu. Il est plus probable qu’il s’agisse de maladies saisonnières régulières qui se propagent avec l’entrée du pays dans son premier hiver sans restrictions de transmission du virus corona.

Selon le journal britannique “The Sun”, l’Organisation mondiale de la santé a officiellement demandé des informations détaillées sur l’augmentation du nombre d’enfants malades, ce qui a suscité des inquiétudes dans le monde entier.

Voici les principales informations sur la pneumonie et ses symptômes :

Qu’est-ce que la pneumonie ?

Selon le National Health Service, la pneumonie est une affection qui consiste en une inflammation des poumons et qui est généralement causée par une infection. Les patients s’améliorent en deux à quatre semaines, mais les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires sont exposées à un risque de maladies graves et peuvent avoir besoin d’un traitement à l’hôpital.

La maladie provoque de la fièvre et de la toux chez les enfants en Chine, ainsi que d’autres symptômes. Les symptômes comprennent une respiration sifflante, des douleurs thoraciques et corporelles, de la fatigue, une perte d’appétit et des sifflements.

Les experts de la santé ont indiqué que la cause de la forte augmentation des cas de pneumonie non diagnostiquée chez les enfants, à Pékin et dans la province du Liaoning, dans le nord de la Chine, n’est pas encore claire. On pense qu’elle est due à plus d’une maladie, notamment celles causées par le virus respiratoire syncytial, la grippe ou les bactéries.