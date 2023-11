L’hiver arrive en Tunisie : voici les prévisions météo

Le mercredi 29 novembre 2023 marque le début de l’hiver en Tunisie, selon le calendrier agricole.

La saison hivernale est divisée en neuf périodes, selon le même calendrier :

Les nuits blanches : Cette période commence le 25 décembre et se termine le 13 janvier. Le temps est très froid la nuit et doux le jour.

Les nuits noires : Cette période commence le 14 janvier et se termine le 2 février. Le temps est très froid le jour et doux la nuit.

L’Azzara : Cette période se caractérise par des changements brusques de temps, passant du froid intense et des pluies abondantes à un temps clair et tempéré. Le nom “Azzara” vient du mot arabe “azaari”, qui signifie “célibataire”. Ce nom reflète les changements d’humeur brusques, du bonheur à la colère.

La nuit de la chèvre : Cette période commence le 14 février et se termine le 19 du même mois. C’est une période difficile pour les chèvres, qui sont des animaux fragiles et sensibles au froid. De nombreux éleveurs de chèvres perdent des animaux pendant cette période.

La descente de la chaleur de l’air : Cette période commence le 20 février et se termine le 26 du même mois. Le temps commence à se réchauffer et l’air devient plus doux.

La descente de la chaleur de l’eau : Cette période a lieu le 27 février de chaque année. L’eau devient plus chaude.

La descente de la chaleur de la terre : Cette période commence le 6 mars et dure quatre jours. Elle suit le début du printemps et la terre commence à se réchauffer progressivement.

La période de la séparation : Cette période commence le 10 mars et se termine le 17 du même mois. C’est une période de pollinisation des plantes, qui est caractérisée par des vents forts.