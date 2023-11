Mohamed Tlili Mnasri : Le plafond des dépenses électorales dépendra du nombre d’électeurs par circonscription

Le décret présidentiel fixant le plafond des dépenses électorales et le plafond des financements privés sera bientôt publié après avoir été soumis pour avis, à l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE), a indiqué le porte-parole de l’instance Mohamed Tlili Mnasri.

Il a précisé que le plafonnement des dépenses électorales dépendra du nombre d’électeurs par circonscription.

Dans une déclaration à la TAP, Mnasri a expliqué que le plafonnement se appliqué comme suit :

Une circonscription qui compte jusqu’à mille électeurs : mille dinars par mille électeurs.

Une circonscription qui compte entre 2 à 5 mille électeurs : 800 mille dinars par mille électeurs

Les circonscriptions de 5 mille électeurs et plus : 600 dinars par mille électeurs.

Il a ajouté que les fonds privés et l’autofinancement stipulé par le décret présidentiel pour financer la campagne électorale, signifient que le candidat doit impérativement user de ses propres ressources pour financer sa campagne ainsi que de fonds provenant de personnes physiques à l’instar des proches et des amis à conditions que ces financements ne dépassent pas le 4/5 du plafond global des dépenses.

Récemment, l’ISIE a publié une série de décisions relatives à la campagne pour les élections locales du 24 décembre prochain. Il s’agit de la décision n°11 fixant les règles organisant la campagne, la décision n°12 concernant le financement des dépenses électorales et la décision n°13 se rapportant à la couverture médiatique de la campagne.