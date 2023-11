Tunisie – Météo : Vent violent, samedi, sur la plupart des régions

Un vent de secteur ouest fort à très fort d’une vitesse de 60 à 80 km/h et atteignant 100 km/h soufflera en rafales sur les régions côtières nord, les hauteurs du centre et les régions du Sahel et du Cap Bon et provoquera des phénomènes de sable sur le sud-est.

Nuages passagers sur la plupart des régions. Les nuages seront plus denses sur le nord avec quelques pluies éparses.

La mer sera houleuse à violente dans le nord et le golfe de Hammamet, et très agitée à houleuse sur le reste des côtes.

Les températures maximales varieront entre 12 et 18 °C dans le nord et les hauteurs et entre 16 et 21 °C ailleurs.