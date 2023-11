Tunisie : Le tribunal de première instance de Sfax prononce un non lieu en faveur de Aouadni

Le secrétaire général de l’Union régionale du travail de Sfax, Youssef Aouadni, a été libéré, ainsi que trois autres syndicalistes, après avoir comparu devant le tribunal de grande instance de Sfax 1, a indiqué Sami Tahri, porte-parole officiel de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Tahri a expliqué dans une déclaration à l’agence TAP que la Chambre cantonale près le tribunal de première instance de sfax a prononcé un nom lieu en faveur du secrétaire general Youssef Aouadni et d’un autre syndicaliste et une peine d’un mois avec sursis pour deux autres syndicalistes.

Le membre de l’équipe de défense, l’avocate Hamida Chayeb, a expliqué dans une déclaration au correspondant de TAP à Sfax : ” Le tribunal de première instance de Sfax 1 a décidé un non lieu en faveur du secrétaire général de l’union régionale du travail de Sfax, et le membre du syndicat de base de la société nouvelle de transport de Kerkennah, Salah Graja, et a décidé une peine d’un mois de prison avec sursis pour les syndicalistes Hatem Zgahb, Achraf Makki et Sliman Karoui. Les accusations sont l’entrave à la liberté du travail et menaces nécessitant une poursuite pénale.

A rappeler que des protestations syndicales ont été observées hier mercredi à Sfax pour revendiquer la libération des syndicalistes.