Sousse-Elections locales : Disparités manifestes entre la façade maritime et le reste des délégations de la région

Créé le 21 juin 1956, le gouvernorat de Sousse est situé au centre-est de la Tunisie, plus précisément dans le troisième district, qui inclut également les gouvernorats de Kairouan, Monastir, Mahdia, Siliana et Kasserine, selon le nouveau découpage territorial. La région s’étend sur 75 km de côtes.

Le gouvernorat de Sousse se déploie sur une superficie de 2669 km, soit, 1,7% de la superficie de la Tunisie, et est habité par 753670 habitants, selon les données de l’Institut national de la statistique (INS) au 1er janvier 2023.

Il est divisé géographiquement en 16 délégations, à savoir, Sousse-Ville, Sousse-Jawhara, Sousse-Sidi Abdelhamid, Sousse-Riadh, Hammam-Sousse, Akouda, Msaken, Enfidha, Bouficha, Kondar, Sidi El Heni, Zaouia-Kessiba-Thrayet, Sidi Bouali, Hergla, Kalâa Kebira et Kalâa Seghira, outre 18 municipalités.

Le tissu économique de la région se distingue par sa diversité et repose dans l’essentiel sur le secteur des services, lequel emploie 53,7% des personnes actives, la plupart dans le tourisme (21% de la capacité nationale d’hébergement), en plus au secteur des industries manufacturières, notamment le textile, l’habillement et les industries mécaniques et électriques.

Le gouvernorat de Sousse compte 3 zones touristiques (Sousse-Médina – Kantaoui et Hammem-Sousse). Il abrite également un port de plaisance, un terrain de golf internationalement classé, un musée archéologique et une ville ancienne classée au patrimoine mondial, en plus de 120 hôtels qui affichent une capacité d’hébergement estimée à 51 000 lits et fournissent environ 20 400 postes d’emploi.

Selon les données de l’INS pour l’année 2021, Sousse abrite environ 483 entreprises industrielles qui fournissent environ 559932 emplois avec une moyenne de 10 travailleurs ou plus par unité, dont 294 sociétés entièrement exportatrices.

La région comprend également une zone industrielle à Enfidha, située sur une superficie de 50 hectares, un centre de travail à distance et 3 incubateurs d’entreprises, en plus d’un pôle technologique spécialisé en mécanique, électronique et informatique.

La superficie arable dans le gouvernorat de Sousse est estimée à environ 205000 ha, dont près de 159000 ha de terres labourées, en plus d’une oliveraie qui couvre environ 77000 ha et composée de 4,2 millions pieds d’olivier, et qui contribue à 17,5% de la production nationale.

Diffucltés qui entravent le développement

Le gouvernorat de Sousse souffre d’une disparité de développement entre sa façade maritime du Grand-Sousse et le reste des délégations du gouvernorat, notamment celles de l’intérieur, outre l’émergence de quartiers résidentiels anarchiques adjacents aux centres.

Selon un rapport élaboré par la direction régionale du développement en 2019, la situation économique dans le gouvernorat de Sousse a été aux prises, ces dernières années, avec des difficultés conjoncturelles au niveau de certains secteurs distinctifs de la région, tels que le tourisme et les industries manufacturières.

Parmi les autres problèmes alarmants qui attendent d’être traités, figurent, l’incapacité de mettre en œuvre des projets de développement publics et le retard dans les délais de réalisation, à l’instar du projet du port en eaux profondes d’Enfidha, dont la réalisation est ankylosée depuis pas moins de 12 ans.

Les attentes des habitants sont grandes

Les habitants du gouvernorat de Sousse aspirent à l’élimination de toute forme de pollution de l’eau de mer et la propagation des odeurs désagréables dans la zone de Hammam-Sousse- Kantaoui, du fait de l’incapacité de la station d’épuration de Hammam-Sousse à assimiler les quantités importantes d’eau de mer. Une situation qui rend urgent le parachèvement des travaux de construction de la station d’épuration de Sousse-Hamdoun et la modernisation de la station de Sousse-Sud.

Par ailleurs, les activistes des milieux politiques et civils dans le gouvernorat de Sousse, ont alerté sur les dégâts qui ont frappé la région ces dernières années en raison du principe de discrimination positive inclus dans la Constitution de 2014, et qui s’est incarnée dans le déclin du volume total des investissements publics programmés dans le plan de développement 2016-2020, (environ 830 millions de dinars).

Cette nette baisse des investissements publics a été enregistrée en dépit du fait que le gouvernorat de Sousse représente le troisième pôle économique du pays.

Ces mêmes voix s’élèvent appelant à déployer le principe de discrimination positive non pas entre les gouvernorats, mais au sein des délégations de chaque gouvernorat, afin d’éviter que les mesures prises ne conduisent à une discrimination négative à même de creuser davantage les disparités de développement et de perpétuer les inégalités entre les régions et les délégations.

Pour rappel, le nombre total d’électeurs inscrits lors des élections du 17 décembre 2022 dans le gouvernorat de Sousse, a atteint 542947 électeurs.

Le gouvernorat de Sousse comprend 16 délégations, 105 imadas, 112 circonscriptions électorales et 183 bureaux de vote.