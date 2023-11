Ariana-Elections locales : Des leviers de développement encore inexploités

Le gouvernorat de l’Ariana est situé dans le nord-est de la Tunisie, bordé à l’est par la mer méditerranéenne, à l’ouest par le gouvernorat de Bizerte et Manouba et au sud par Tunis. La région s’étend sur une superficie de 48 215 hectares (0,3% de la superficie du pays), et est habitée par environ 674 025 personnes, selon les données de l’Institut national de la statistique (INS) (janvier 2023).

Le gouvernorat de l’Ariana compte 7 délégations et 7 municipalités et pourrait être divisé en trois axes principaux : l’axe de l’est, qui est constitué des délégations d’Ariana-Ville, Soukra et d’une partie de la délégation de Raoued, l’axe ouest qui comprend les délégations de Ettadhamen et Mnihla, et l’axe nord qui inclut les délégations de Sidi Thabet et Kalaat El Andalous et une partie de la délégation de Raoued.

Le secteur agricole de la région souffre de plusieurs carences liées notamment aux faibles taux d’exploitation des eaux traitées, notamment dans le périmètre irrigué de Bordj Touil destiné au développement de la production fourragère, outre les problèmes liés à l’eau d’irrigation provenant du barrage Laroussia à travers l’oued Medjreda pour les périmètres irrigués de Sidi Thabet et Kalaat Al Andalous.

Le secteur agricole connait également des problèmes de creusement des sols, notamment dans le périmètre irrigué de Charchef (délégation de Sidi Thabet), et de l’absence de tourisme environnemental et culturel, face à la disponibilité de réserves forestières importantes.

Malgré une bande côtière étendue, la région ne dispose pas d’un noyau de zone touristique, et ce, en raison de la pollution qui sévit dans la plage de Raoued, devenue au fil du temps un cloaque d’eaux usées non traitées provenant de la station d’épuration de Fouchana, outre le retard pris dans la réalisation du projet de développement du port de pêche de Kalaat Al Andalous.

Le secteur agricole de l’Ariana : Des défis majeurs

Les terres agricoles dans le gouvernorat de l’Ariana s’étendent sur une superficie de 31 670 hectares, dont 23 380 ha de terres cultivées. Plus de 63% des lots agricoles dépassent les 5 hectares, et 78% des parcelles sont d’une superficie plus petite, à partir de 10 ha.

Bien que le secteur soit considéré comme l’un des leviers du développement de la région, il se heurte à de multiples difficultés qui empêchent son essor, notamment le blocage de la réalisation des projets publics ainsi que l’expansion foncière incontrôlée.

Le projet de modernisation du périmètre irrigué public de Sidi Thabet se retrouve également en proie à plusieurs obstacles, avec seulement 1 000 ha exploités à ce jour sur une superficie totale de 5 046 ha.

Industrie et service : Disparité entre les délégations de la région

Le tissu industriel et de services du gouvernorat de l’Ariana est composé de 258 entreprises, dont la plupart appartiennent au secteur du textile et de l’habillement et fournissent environ 19 mille emplois, tandis que 44% parmi elles sont entièrement exportatrices.

La région compte 9 zones industrielles de 203 ha dans les délégations de Soukra, Ariana, Sidi Thabet, Kalaat Al-Andalous et Mnihla, dont 4 zones aménagées sur une superficie de 173 ha, en attendant l’achèvement de la zone industrielle à Jaaffar – Raoued, sur une superficie d’environ 53 ha.

Le secteur industriel emploie environ 16550 travailleurs et comprend 292 entreprises, dont 136 entièrement exportatrices, la plupart actives dans les filières du textile et de l’habillement à raison de 45,6% ainsi que l’électronique et l’électroménager à un taux de 18,4%.

La région connait une détérioration des infrastructures de certaines zones industrielles, telles celles de Sidi Thabet et de Kalaat Al-Andalous, outre le blocage du projet d’extension du pôle technologique d’El-Ghazala vers la région de Nahli en raison de des problèmes immobiliers.

Le secteur de la santé : Un déséquilibre en faveur des centres

Il existe trois hôpitaux dans le gouvernorat de l’Ariana : l’hôpital universitaire Abderrahmane Mami, l’hôpital régional Mahmoud El Matri et l’hôpital local Ettadhamen.

L’indice de population pour chaque centre de santé de base montre que la première ligne de la carte sanitaire de la région (centres de santé de base) manque d’équilibre, étant donné que le taux indique une moyenne de 25 047 résidents pour chaque centre dans les zones intérieures du gouvernorat, contre 5763 résidents par centre sur le plan national.

Les indicateurs liés aux équipements médicaux, au nombre de lits, d’unités de radiographie et d’unités d’analyse, mettent également en évidence la pénurie dont souffrent les institutions sanitaires de la région par rapport au niveau national, ce qui nécessite d’élaborer un travail stratégique à court et à long terme pour corriger les lacunes du secteur de la santé.

Il existe également plusieurs zones habitées par plus de 3 000 habitants et qui sont dépourvues de dispensaires, à l’instar de Bejaoua 2 dans la délégation de Sidi Thabet ainsi que Hassian et Borj El Haj à Kalaat Al-Andalous.

Détérioration de la situation environnementale

La détérioration de la situation environnementale dans le nord du gouvernorat de l’Ariana, en particulier dans les délégations de Raouad, Chotrana et Borj Louzir, représente l’une des raisons principales du manque d’attractivité des investissements dans la région.

L’un des principaux facteurs de cette pollution est attribuable au déversement des eaux non traitées provenant de la station d’épuration de Chotrana directement dans la mer, ce qui a contribué à une grave pollution de l’environnement dans plusieurs zones, à la propagation d’odeurs désagréables et d’insectes, à l’endommagement de l’écosystème de Sabkhet Ariana et à la pollution intégrale de la plage de Raoued, obstruant toute possibilité de création d’un noyau d’une zone touristique.

Le plan de développement 2023-2025 a soulevé de nombreux autres problèmes dans les domaines de la santé, l’éducation, la formation professionnelle et la culture, amplifiant le déséquilibre entre les régions du gouvernorat.

L’accent a été mis sur les moyens d’améliorer les conditions de vie, de réduire les disparités entre les délégations et de renforcer leur capacité à attirer les investissements, à étendre et renouveler les réseaux d’assainissement dans toutes les délégations et à poursuivre le programme d’assainissement des quartiers populaires et de protection de la région contre les inondations.