À la suite de la visite du Président de la République Kais Saied à l’enceinte du projet de réaménagement du Stade olympique d’El Menzah, l’Ordre des Architectes, le Collège des Ingénieurs Tunisiens, et la Chambre Nationale des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics ont confirmé leur disponibilité à mettre toutes leurs ressources à la disposition de l’autorité de supervision afin d’aider à résoudre les problèmes en suspens, en coordonnant l’action de tous les intervenants dans ce projet.

Le Doyen des Ingénieurs, Kamel Sahnoun, a déclaré que le projet du stade d’El Menzah est complexe, un projet de rénovation avec des surprises importantes qui dépasseront les prévisions, soulignant qu’une première réunion à cet effet a été programmée pour le lundi.

Dans une déclaration à Mosaïque, le Doyen des Ingénieurs a précisé qu’il y a une distinction entre les projets nouveaux et les projets de rénovation, et qu’ils ont convenus d’aider l’État à lever les obstacles pour que les travaux du projet avancent au rythme requis.

Il convient de mentionner que le Président de la République, Kais Saied, a effectué une visite d’inspection au Stade Olympique d’El Menzah le jeudi 16 novembre 2023, où il a constaté des retards et des lacunes importants dans l’avancement des travaux, exprimant son étonnement face à l’achèvement à seulement 20% des travaux alors qu’il était prévu d’atteindre 50% un an après le démarrage. Il a souligné qu’il y avait de nombreux obstacles et que la construction d’un nouveau stade aurait été achevée plus rapidement. Des études réalisées avant le début de ces travaux par les architectes avaient fixé une période, mais elle n’a pas été respectée.

Lors de sa rencontre avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, le Président de la République a exprimé son insatisfaction quant aux retards, à la non-conformité des matériaux utilisés aux spécifications convenues, et à l’exclusion de certains superviseurs du projet, ce qui pourrait, selon lui, entraîner des catastrophes.