Ahmed Hachani : L’heure est à l’action, au travail et aux réalisations

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani a réitéré, vendredi, devant les députés, sa détermination à travailler “en harmonie avec l’exécutif” et réaffirmé son engagement à “exécuter les politiques publiques générales de l’Etat” conformément aux orientations fixées par le président de la République et en consécration des principes de la Constitution de juillet 2022.

Ahmed Hachani ouvrait ce matin, à l’Assemblée des représentants du peuple, le débat parlementaire sur le projet de budget 2024 par la lecture de la Déclaration du gouvernement sur l’orientation budgétaire.

“Le plus important, aujourd’hui, ce sont l’action, le travail et les réalisations concrètes”, a-t-il soutenu. Il est primordial de poursuivre les efforts en vue d’améliorer la situation du pays.

Nous avons perdu beaucoup trop de temps au cours des dix dernières années, une décennie marquée par des tentatives de “déstabilisation du pays”, a-t-il relevé.

Et d’ajouter que la Tunisie demeurera forte, puissante et unie, se déclarant persuadé que le pays retrouvera “la voie du succès”.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, tenu à souligner que certains estiment qu’en Tunisie il y a une “crise” et que “l’Etat est au bord de la faillite”. Certes, a-t-il dit, la Tunisie passe par une conjoncture particulière, mais le pays a déjà fait face à de grandes difficultés, à l’instar de la crise de 1985, et a été capable de s’en sortir.

Pour le chef du gouvernement, la Tunisie fait face actuellement à “des défis majeurs” et son économie peine à prendre son rythme de croisière.

C’est en grande partie dû, a-t-il expliqué, à la succession des crises et conflits à l’échelle mondiale, d’une part, lesquels ont engendré la hausse des prix du carburant, des produits alimentaires de base, et au dérèglement climatique et du stress hydrique et de leur impact sur le secteur agricole et sur sur l’économie, d’autre part.

Il s’est dit convaincu que la Tunisie est capable de surmonter toutes les difficultés auxquelles elle fait face.

La Tunisie a prouvé sa capacité de résilience grâce à la stabilité politique, établie depuis juillet 2021, et aux efforts concertés des institutions de l’Etat, des partenaires sociaux et des acteurs économiques, a-t-il dit.

Hachani a affirmé que le gouvernement va poursuivre ses efforts sur la voie des réformes politiques, économiques et sociales, et ce en coordination avec le président de la République, dans le cadre d’un Etat uni qui oeuvre à rétablir la confiance des citoyens et à créer une culture de travail positive.

Le chef du gouvernement a salué sa prédécesseure Najla Bouden pour les efforts qu’elle a déployés durant son mandat.

Ahmed Hachani a été désigné au poste de chef de gouvernement le 2 août dernier.