Maya Ksouri fête l’anniversaire de son mari avec amour et spontanéité (Photos)

L’avocate et personnalité des médias, Maya Ksouri, a récemment marqué l’anniversaire de son mari, l’avocat Abd Aziz Mzoughi, en compagnie de leur fils Youssef. Elle a partagé ces précieux moments sur son compte Instagram, où elle a écrit : Un anniversaire improvisé… des moments de bonheur et d’amour volés aux temps durs.”

Cette célébration spontanée a été une occasion pour Maya Ksouri et sa famille de se réunir et de partager des instants de joie et d’affection. L’ambiance légère et l’atmosphère chaleureuse ont été évidentes dans les partages sur les réseaux sociaux, démontrant l’importance des moments simples et remplis d’amour, même au milieu des défis et des difficultés de la vie quotidienne.