Football – Ligue 2 (7e journée) : désignation des arbitres

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 7e journée de la Ligue 2 du football professionnel, ce week-end (tous les matches à 14h00) :

POULE A

. Samedi 18 novembre

A L’Ariana :

AS Ariana – JS Kairouan arb : Mohamed Ali Karoui

A Radès (municipal) :

ES Radès – CS Msaken arb : Sofiène Ouertani

A Jendouba :

Jendouba Sport – CS Korba arb : Hamza Jaied

A Tabarka :

CS Tabarka – JS Omrane arb : Oussama Chraiet

A Kalaa Soghra :

Kalaa Sport – SC Ben Arous arb : Sadok Selmi

. Dimanche 19 novembre

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif – AS Oued Ellil arb : Hosni Naili

ES Hammam-Sousse exempt

POULE B

. Dimanche 19 novembre

A Rejiche :

AS Réjiche – ES Jerba arb : Naim Hosni

A Moknine :

SC Moknine – EM Mahdia arb : Ali Ouerhani

A Sfax 2 mars :

CO Kerkennah – ES Zarzis arb : Oussama Ben Ishak

A Sidi Bouzid :

O. Sidi Bouzid – CS CHebba arb : Seifeddine Ouertani

A Gabès :

S. Gabésien – AS Gabès arb : Haythem Guirat

A Médenine :

O. Médenine – AS Jelma arb : Karim Khemiri

ES Rogba exempt.