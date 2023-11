Football – Mondial 2026 (Qualifications- Zone Afrique) : 53 pays en lice pour 9 places en jeu

La campagne des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Zone Afrique, débute ce mercredi et se poursuivra durant près de trois ans avec la participation de 53 pays, après le retrait cette semaine de l’Erythrée, et qui vont se disputer les neuf (ou dix) tickets

réservés au continent en vue du mondial, devant se dérouler aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Le classement FIFA avait fait de la Tunisie, de l’Algérie, du Sénégal, de l’Egypte, du Nigeria, du Cameroun, du Mali, de la Côte d’Ivoire et du Maroc, des têtes de série, assurées de ne pas tomber dans le même groupe lors de ces éliminatoires du mondial 2026.

Placés dans le groupe H, les Aigles de Carthage ont les armes pour s’en sortir même s’ils retrouvent pour la quatrième phase éliminatoire consécutive la coriace Guinée équatoriale, déjà croisée en qualifications de la CAN 2021, du Mondial 2022 puis de la CAN 2023. Les protégés de Jalel Kadri ouvriront leur campagne face au Sao Tomé-et-Principe à Radès avant de coiser le fer avec le Malawi à Lilongwe.

L’Algérie, versée dans le groupe G, partira également favorite et aura comme principal adversaire la Guinée de Naby Keita et Guirassy. Les Verts qui ont raté d’un rien leur qualification au mondial 2022 face au Cameroun (1-2), sont plus que jamais décidés à tourner la page et entamer la campagne 2026 du bon pied, à commencer par la Somalie, qui devrait être une simple formalité pour les hommes de Djamel Belmadi avant de se rendre à Maputo pour affronter le Mozambique.

Mondialiste et champion d’Afrique en titre, le Sénégal devra principalement se défaire des Léopards de RD Congo, barragistes en 2022.

Le Maroc, demi-finaliste du dernier Mondial jouera contre la Zambie dans un groupe E à cinq après le retrait de l’Erythrée.

Enfin, le Cameroun se méfiera surtout du Cap-Vert et de l’Angola, qui rêve de renouer avec sa (relative) gloire passée, une participation au Mondial 2006 en Allemagne.

La phase de groupes s’étalera sur 23 mois. Elle permettra de désigner l’ensemble des qualifiés. Chaque vainqueur de poule obtiendra son billet pour ce Mondial. Mais ce ne sera pas tout à fait terminé. Car l’Afrique pourrait envoyer une dixième équipe en phase finale. Les quatre meilleurs

deuxièmes des neuf groupes participeront à un barrage continental pour déterminer un vainqueur. Celui-ci participera à un deuxième et dernier barrage auquel prendront part six équipes issues d’autres Confédérations.

Les deux premières de ces six équipes se qualifieront pour la Coupe du monde et complèteront le plateau de 48 équipes.

Une donnée est susceptible de bouleverser l’équilibre des neuf groupes : l’impossibilité pour certains des pays participants de recevoir à domicile, faute d’un agrément de la Confédération pour leurs installations. Une bonne vingtaine d’entre eux étaient concernés lors des éliminatoires de la dernière CAN, et ce devrait encore être le cas pour ces poules. L’exemple du groupe A est édifiant : si l’on excepte la Guinée-Bissau, les adversaires de l’Egypte dans cette poule, à savoir le Burkina Faso, la Sierra Leone, l’Ethiopie et Djibouti sont tous privés de stade homologué à ce jour.