Ooredoo Padel Cup By Samsung Le Padel accessible à tous

Une première en Tunisie, Ooredoo l’opérateur leader des télécommunications organise un tournoi exceptionnel pour l’un des sports les plus en vogue aujourd’hui en Tunisie et dans le monde.

« Ooredoo Padel Cup By Samsung » sera le rendez-vous incontournable de cette rentrée pour tous les amoureux de ce sport complet.

La première édition de « Ooredoo Padel Cup By Samsung » est sponsorisé par Samsung , sous l’egide de la fédération tunisienne de tennis et en partenariat avec Arena Gym se tiendra du 27 novembre au 3 décembre 2023, à l’Arena Gym – Soukra.

À cet effet, M. Mansoor Rashid Al-Khater CEO de Ooredoo Tunisie s’est exprimé : « Aucun sport n’est inaccessible, chez Ooredoo notre soutien historique et indéfectible du sport en Tunisie vise tous les sports sans exception, nous œuvrons activement à permettre au plus grand nombre possible de tunisiens de s’ouvrir sur de nouveaux horizons et de nouveaux challenges. »

Toutes les catégories de ce sport auront l’occasion de démontrer toute l’étendue de leurs talents dans cinq terrains de Padel aménagés. Même les juniors auront leur moment de gloire puisque Ooredoo et Samsung réservent au-delà des trophées d’importants prix pour les gagnants, allant jusqu’à 4000 dinars.

De son côté M Bong Wan Kim, Managing Director Samsung Tunisie a affirmé : « Le Padel gagne un peu plus en popularité de jour en jour. Aujourd’hui nous offrons des frais d’inscription gratuit au tournoi avec notre partenaire Ooredoo pour démocratiser ce sport et le rendre accessible à tous les tunisiens et tunisiennes. »

Pour vous inscrire et participer à la première édition du Ooredoo Padel Cup By Samsung, veuillez visiter le lien : https://ooredoo-padelcup.tn/