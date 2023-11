La Tunisie émet des réserves sur la majorité des points de la Résolution du Sommet arabe et islamique

La Tunisie a émis des réserves sur les la majorité des points contenus dans la Résolution émise du Sommet Extraordinaire Conjoint arabe-islamique tenu samedi à Riyad, à l’exception de trois points.

Il s’agit de la cessation immédiate de la brutale agression israélienne, la nécessité d’œuvrer pour l’entrée immédiate de l’aide humanitaire urgente et adéquate au peuple palestinien et la levée du blocus imposé dans la Bande de Gaza et dans toute la Palestine.

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Nabil Ammar qui a participé aux travaux de ces assises consacrées à l’agression israélienne sur la Bande de Gaza et les derniers développements dans les Territoires Palestiniens Occupés, a rappelé, dans son intervention, la position ferme de la Tunisie en faveur du peuple palestinien et de sa juste cause.

.Il a ensuite souligné que la situation alarmante que vit le peuple palestinien, en particulier dans la Bande de Gaza, exige du Sommet de se focaliser tout particulièrement sur les trois points sus cités. Notant que le document comporte 31 points au total.