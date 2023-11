Le ministre des AE représente la Tunisie au premier sommet Arabie saoudite-Afrique

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a souligné l’importance d’intensifier les concertations entre l’Arabie Saoudite et les pays africains d’une part, et entre l’Arabie saoudite et l’Union africaine d’autre part, pour coordonner davantage les positions sur les questions d’actualité majeures, au premier rang desquelles la juste cause palestinienne.

Le ministre s’exprimait lors des travaux du premier Sommet Arabie saoudite-Afrique qui s’est tenu à Riyad ce vendredi.

Il a, sur instructions du Président de la République, conduit la délégation tunisienne à ce Sommet.

Dans son intervention, le ministre a salué l’initiative de l’Arabie saoudite de tenir ce premier sommet, qui, a-t-il dit, “représente un jalon important sur la voie de la consolidation des relations d’amitié et de coopération entre l’Arabie Saoudite et les pays africains”, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.