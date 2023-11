Tunisie – ARP : La commission de la santé auditionne le ministre des affaires sociales

La commission de la santé, des affaires de la femme, de la famille, des affaires sociales et des personnes porteuses de handicap à la Chambre des représentants du peuple (ARP) a auditionné, jeudi, le ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi, au sujet de l’examen du projet de budget de l’Etat pour l’année 2024 concernant les missions dévolues au ministère des affaires sociales.

Le ministre a passé en revue les différents programmes et réalisations du département dans les domaines de la promotion sociale à travers le programme “Amen social”, les programmes destinés aux personnes handicapées, les programmes d’autonomisation économique, l’enseignement pour adultes, la sécurité sociale, l’emploi, la santé et la sécurité au travail, l’émigration et les Tunisiens à l’étranger.

Il a appelé à une coopération plus étroite entre les pouvoirs exécutif et législatif dans la promulgation et l’amendement des lois au service des intérêts des citoyens, en particulier les catégories démunies, à faible revenu et les personnes porteuses de handicap.