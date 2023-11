Infestation de punaises de lit à Kasserine : mesures urgentes prises

Le premier délégué de la région de Kasserine, Ahmed El Hamdi, a confirmé dans une déclaration à Mosaïque FM le jeudi 9 novembre 2023, que les autorités régionales, les structures de santé, la Direction générale des services universitaires, et le Diwan Al-Wasat des services universitaires ont effectué une inspection sur le terrain pour évaluer la propagation des punaises de lit dans un dortoir privé pour étudiants à Kasserine.

El Hamdi a souligné qu’une série de mesures d’urgence ont été prises lors d’une réunion supervisée à l’intérieur du siège de la préfecture après la visite sur le terrain. Ces mesures comprennent la conclusion immédiate d’un contrat entre le propriétaire du dortoir privé et une entreprise spécialisée pour désinfecter le dortoir et traiter l’infestation de punaises à l’intérieur. De plus, les punaises de lit porteuses de l’insecte seront traitées et éliminées si nécessaire.

Il a également noté que l’aile vide du dortoir sera attribuée aux étudiantes après sa désinfection, puis les étudiants seront progressivement transférés vers les ailes qui seront désinfectées successivement, le tout lors de la prochaine fin de semaine, lorsque les étudiants retourneront dans leurs logements.