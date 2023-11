Agression sur Gaza : le Courant populaire appelle à une mobilisation arabe et islamique

Le Courant populaire a lancé un appel à la Nation arabe et islamique et à tous les peuples libres du monde, afin d’intensifier toutes les formes de soutien au peuple palestinien et à sa résistance héroïque.

Dans un communiqué publié aujourd’hui mercredi, le Courant populaire a appelé à exercer toutes les formes de pression sur les régimes arabe et islamique pour les forcer à prendre position en faveur de la juste cause palestinienne et sommer l’ennemi sioniste de mettre fin à son agression.

Le Courant réclame l’ouverture des points de passage avec Gaza et l’entrée en urgence de l’aide humanitaire.

Par ailleurs, le Courant populaire a appelé à manifester dans les rues arabes et les pays islamiques, réclamant la fermeture des ambassades de l’entité sioniste et l’annulation de tous les accords conclus.