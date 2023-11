Mahdia-Elections locales : Grand potentiel économique en attente d’exploitation

A l’instar du reste des régions du pays, le gouvernorat de Mahdia s’apprête à organiser les élections locales prévues le 24 décembre 2023, et ce dans ses 13 délégations et 99 imadas et 104 centres de vote.

En dépit d’un potentiel économique important, le taux de pauvreté dans la région avoisine 25% tandis que le taux de chômage s’élève à 11%, selon les données du commissariat régional au développement.

La région dispose ainsi de potentiels d’investissement prometteurs et de secteurs qui demeurent en attente des mesures et initiatives d’exploitation au profit de la population, notamment dans les domaines de la pêche, l’agriculture, le tourisme et d

L’artisanat.

Bien qu’elle compte 5 zones industrielles et 148 entreprises industrielles, dont 96 entièrement exportatrices, la région abrite un certain nombre de localités souffrant d’un taux de pauvreté élevé et d’un déclin économique parmi les plus flagrant au niveau national.

En matière de pêche maritime, activité centrale dans la région, le gouvernorat de Mahdia dispose de 6000 bateaux de pêche et 8600 marins pêcheurs, avec une production annuelle de près de 121 mille tonnes de poissons.

Bien que la région de Mahdia se caractérise par un système singulier dans le domaine de la production laitière, comprenant une centralisation industrielle, 26 centres de collecte et 40000 éleveurs possédant environ 600 têtes de vaches, les coûts élevés de production, y compris le prix des forages, sont devenus un frein à l’essor de cette activité.

La hausse constante des prix des forages, de 2019 à 2022, a conduit de nombreux éleveurs à délaisser leurs troupeaux, tandis que d’autres ont été contraints de vendre une partie de leur cheptel pour couvrir les frais d’élevage.

Le secteur oléicole dans la région fait pourtant contraste avec les autres éléments de la situation économique dans la région qui comptent 5,7 millions pieds d’oliviers s’étendant sur une superficie de 160 mille hectares (65% des plantations dans la région) et produisent 100 mille tonnes d’huile par an.

Il s’agit de l’un des secteurs les plus importants, fournissant environ 2 millions de jours de travail pendant la saison de cueillette.

Le gouvernorat de Mahdia dispose également d’un grand potentiel touristique, avec 29 unités hôtelières et des monuments, sites historiques et archéologiques tels que le Colisée romain d’El Jem et la tour ottomane de Mahdia.

Ainsi, les habitants aspirent à intensifier les efforts pour que la région de Mahdia devienne une destination touristique de premier ordre, en diversifiant la quantité et la qualité du produit et en élaborant des itinéraires touristiques attractifs, le tout sur la base d’une planification pertinente.