Le nombre des participants à la consultation nationale sur la réforme du système éducatif a atteint environ 322 mille

Le nombre des participants à la consultation nationale sur la réforme du système éducatif et de l’enseignement a atteint environ 322 mille depuis son démarrage le 15 septembre dernier et jusqu’au 4 novembre courant, selon les données publiés sur la plateforme électronique dédiée à la consultation (https://e-istichara.edu.tn)

Le nombre des femmes participants à la consultation nationale (168.253) dépasse, jusqu’à ce jour, le nombre des hommes (153.741) pour atteindre un total de 321.994 soit une hausse de 56615 participants par rapport au nombre global enregistré le 10 octobre dernier, selon la même source.

Le taux le plus élevé de participation a été recensé auprès de la tranche d’âge entre 41 et 65 ans (26,4 pc), suivi des participants de la tranche d’âge entre 12 et 15 ans (23,3 pc) puis des participants âgés entre 16 et 20 ans (18,9 pc).

Le taux le plus faible de participation a été enregistré auprès de la tranche d’âge entre 26 et 30 ans (2,1 pc) et entre 21 et 25 ans (2,8 pc).

A noter que la consultation nationale sur le système éducatif et de l’enseignement se tiendra durant une période de 3 mois (du 15 septembre au 15 décembre 2023), selon une déclaration précédente du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir.