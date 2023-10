Tunisie – Météo : Temps partiellement nuageux

Le temps sera, mardi, partiellement nuageux, à densément nuageux au Nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales oscilleront entre 24 et 28 degrés au nord et sur les hauteurs, entre 28 et 32 degrés dans le reste des régions et atteindront 36 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.

L’activité du vent se poursuivra près des côtes. Les bulletins d’alerte météo publiés par l’INM restent d’actualité pour les activités de navigation et de pêche. La mer sera très agitée.