Consolidation de la coopération entre le ministère de l’enseignement supérieur et l’école de technologie supérieure de Montréal

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’école de technologie supérieure (ETS), de Montréal au Canada, ont signé une déclaration commune visant la consolidation de la coopération bilatérale dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le document a été signé, lors de la visite du ministre de l’enseignement supérieur Moncef Boukthir, lundi à l’école de technologie supérieure de Montréal.

Le ministre a pris connaissance, à cette occasion, des différentes activités de recherche et d’innovation technologique réalisées par les étudiants. Le ministre a par la même occasion, rencontré les enseignants et les étudiants tunisiens. Boukthir effectue une visite à Montréal pour participer les 1er et 2 novembre, au 7ème congrès des ministres de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique prévu au Québec.