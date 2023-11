AFL (1/2 finale retour) EST-WAC : Joueurs et supporters ne doivent former qu’un seul homme (Tarek Thabet)

L’entraîneur de l’Espérance sportive de Tunis, Tarek Thabet, a estimé que la demi-finale retour de la Ligue africaine de football dans sa première édition, sera difficile pour les deux formations.

“La manche retour face au Wided Athlétique de Casablanca opposera deux équipes qui se connaissent désormais très bien, mais l’avantage du terrain du public pourrait jouer en notre faveur”, a déclaré le coach espérantistes mardi en conférence de presse d’avant-match.

L’adversaire a fait valoir ses droits à domicile lors de la première manche et nous a donné du fil à retordre avec un schéma en 3-2-5, mais nous étions bien en place et nous sommes parés pour attaquer la deuxième manche, a-t-il assuré.

“Les joueurs sont prêts et déterminés à donner le meilleur d’eux-mêmes et à se surpasser et l’ambiance et l’abnégation dont ils font montre à l’entraînement atteste de cette envie de passer outre le WAC”, a souligné le technicien.

Interrogé sur l’avantage de pouvoir évoluer devant le public espérantiste, Tarek Thabet a formé le souhait de voir joueurs et supporters ne former qu’un seul homme, de préserver l’esprit de la gagne et de confirmer le statut d’ogre du football africain qu’entretient l’Espérance de Tunis.

“Aujourd’hui, au fil des matchs, nous nous trouvons plus en confiance et vous devriez voir onze guerriers sur la pelouse et cinq autres sur le banc prêts à rebondir pour se lancer dans la bailles”, a-t-il lancé.

S’agissant de l’état de santé du gardien de but, Amen Allah Memmiche, Thabet a assuré que jusqu’à présent aucun signe ne lui a encore été donné par le staff technique et que, que ce soit Memmiche ou Moez Ben Cherifia, il aura toujours l’intime conviction que les cages sang et or sont bien gardées.

Pour sa part, Ghaith Ouahabi, auteur d’une excellente prestation lors du match aller, estime être ainsi que ses camarades conscients de l’enjeu, déterminés à passer le cap des demies et prêts à relever les défis que propose cette nouvelle compétition.