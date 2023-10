Mortadha Ftiti explique comment son soutien à la Palestine lui a coûté son visa français

Le chanteur tunisien Mortadha Ftiti a révélé sur la radio Mosaïque FM, les raisons derrière le refus de la France de lui accorder un visa, expliquant que son soutien à la cause palestinienne en était la principale cause. L’incident, survenu peu de temps avant son voyage pour une manifestation culturelle en France, a suscité de vives réactions de la part du chanteur et de ses partisans.

Ftiti a déclaré : “Ils vous accordent un visa, puis ils le révoquent… parce que j’ai soutenu la Palestine.” Ces mots ont eu un impact significatif sur ceux qui ont suivi l’affaire, illustrant comment le simple soutien à une cause juste peut entraîner des sanctions.

Un citoyen tunisien, prévu pour se rendre en France pour une manifestation culturelle, a été contacté par l’ambassade de France, qui a retiré son visa de manière inattendue et malhonnête.

Ftiti a confirmé ces rumeurs lors d’une interview à Mosaïque FM le 28 octobre. Il a expliqué : “Je n’ai jamais eu de difficulté à obtenir un visa auparavant. Récemment, trois autres personnes et moi avons demandé un visa pour un concert à Toulouse, en France, et nous l’avons obtenu comme d’habitude. J’ai récupéré mon passeport.”

Le chanteur a poursuivi en disant : “Avant le voyage, j’ai exprimé mon soutien à la cause palestinienne. J’ai été surpris de recevoir un appel de l’ambassade de France, où une femme m’a demandé de ramener mon passeport pour apporter quelques modifications. À ma grande surprise, le visa a été purement et simplement annulé en raison de prétendus problèmes liés à l’objet de ma visite et à ma résidence.”

Ftiti a qualifié la révocation de son visa de manière insultante et une atteinte aux droits des citoyens tunisiens. Il a ajouté : “Annuler le visa de cette manière constitue une attaque contre notre pays. Nous porterons cette affaire à la présidence de la République.”

Cette affaire met en lumière les enjeux complexes liés à la liberté d’expression et aux positions politiques des individus dans le contexte des politiques de visa internationales. Elle soulève des questions sur la manière dont les pays traitent les individus en fonction de leurs convictions politiques et de leurs actions en soutien à des causes mondiales.