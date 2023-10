Échec de l’offensive terrestre israélienne à Gaza : la résistance palestinienne résiste héroïquement

Le Hamas a annoncé l’échec de l’offensive terrestre lancée par l’armée israélienne à travers trois axes différents sur la bande de Gaza. Les factions de la résistance palestinienne, en particulier les brigades Ezzedine al-Qassam, se tiennent prêtes à faire face à ces attaques, suite à l’intensification des frappes aériennes et terrestres israéliennes sur Gaza.

Dans un communiqué, le Hamas a souligné “l’échec de l’offensive terrestre menée par l’occupation à travers trois axes” et a affirmé que les pertes israéliennes étaient importantes, tant du côté des soldats que du matériel militaire.

La résistance palestinienne a précisé qu’elle avait tendu des embuscades sur plusieurs axes pour contrer l’offensive israélienne, en utilisant notamment des missiles Cornet et des obus Yassine pour repousser l’attaque, tout en prévoyant de nouvelles tentatives de l’ennemi.

L’armée israélienne a fait usage d’hélicoptères pour évacuer les blessés et les morts du champ de bataille. Pendant plus de 10 heures, les services de communication et d’Internet ont été interrompus, un acte directement attribué aux frappes israéliennes.

Dans un communiqué publié tôt samedi, le Hamas a déclaré que “les brigades al-Qassam et toutes les forces de la résistance palestinienne sont prêtes à affronter l’agression et à repousser les incursions de l’ennemi”, soulignant que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et son armée impuissante étaient incapables d’accomplir des avancées militaires significatives.

Plus tôt vendredi, les brigades al-Qassam avaient annoncé avoir engagé des combats avec les forces israéliennes dans la ville de Beit Hanoun, dans le nord-est de Gaza, ainsi qu’à Bureij, au centre du territoire.