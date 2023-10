FTF : Les membres du Bureau fédéral comptent défendre Wadie Jary

Les membres du Bureau de la Fédération tunisienne de football (FTF) ont, dans un communiqué rendu public jeudi, exprimé leur “soutien total” au président de l’instance du football tunisien, Wadie Jary, objet d’un mandat de dépôt émis à son encontre plutôt dans l’après-midi.

Le Bureau fédéral œuvrera dans le cadre de ce qui est permis par la loi en vigueur à défendre Jary et à prouver l’innocence face aux accusations auxquelles il est assujetti (Contrat établi non conforme aux modalités réglementaires), peut-on lire dans le même communiqué.

Le Bureau explique que le contrat objet de la plainte déposée par le ministère de la jeunesse et du sport auprès du ministère public est un contrat convenu entre la FTF et l’ex-directeur technique Sghaier Zouita, et avait été établi suivant les mêmes modalités et dispositions respectées depuis une vingtaine d’années dans l’élaboration des contrats avec les précédents directeurs technique et approuvé par le MJS depuis décembre 2020.

Pour rappel, le porte-parole officiel dudit tribunal, Mohamed Zitouna avait indiqué ce jeudi à la TAP que le Juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis avait émis un mandat de dépôt à l’encontre du président de la FTF, Wadie Jary.

Le porte-parole a expliqué que l’enquête sur l’affaire impliquant Jary est toujours en cours, et s’était abstenu de révéler davantage de détails sur ses circonstances.

Wadie Jary avait, rappelle-t-on, été arrêté, mercredi soir, en vertu d’un mandat d’arrêt émis à son encontre, sur fond de plainte déposée par le ministère de la Jeunesse et des Sports.