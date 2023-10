Béjà : Perturbation et coupure dans la distribution de l’eau potable

une perturbation et une coupure de l’approvisionnement en eau potable ont été enregistrées à Toukeber et Chaouacherelevant du gouvernorat de Béjà , en raison d’un un acte criminel de sabotage de panneaux de contrôle subi mercredi 25 octobre 2023 au niveau des stations de pompage 1 et 2 pour voler le cuivre, selon la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

Compte tenu de la gravité de ces actes, la société déclare dans un communiqué publié jeudi, qu’elle procèdera à des poursuites judiciaires contre toute personne impliquée.L’approvisionnement en eau potable devrait reprendre progressivement après les réparations des dégats.