Tunisie : Report de la grève des sociétés de transport de carburant

La grève des sociétés de transport de carburant a été reportée aux 18 et 19 avril 2024, suite à une réunion tenue mardi en présence du ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi et des représentants de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) ainsi que de l’union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA), indique un communiqué du ministère des affaires sociales.

La fédération générale du pétrole et des produits chimiques avait décrété une grève les 19 et 20 octobre 2023 suite à une réunion tenue la semaine dernière. La grève a été décidée après une absence des représentants de l’UTICA, de la chambre nationale de transport de matières dangereuses, de la chambre nationale de transport terrestre et de la chambre syndicale de transport des marchandises, pour la troisième fois consécutives.

Les professionnels du secteurs revendiquent notamment une augmentation des salaires et la publication d’une convention sectorielle de transport de carburant.