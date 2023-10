Des organisations et des associations nationales ont condamné le carnage perpétré par l’entité sioniste contre des enfants, des femmes et des hommes face à un silence de la communauté internationale, et ce suite aux raids des forces de l’occupation israélienne visant l’hôpital Almamdani à Gaza et qui a fait des centaines de martyrs. Le réseau de lutte contre la normalisation a appelé le peuple tunisien à participer, ce mercredi, à un sit-in de protestation devant l’ambassade des USA pour revendiquer un arrêt immédiat de l’agression sioniste contre le peuple palestinien.

Le réseau a souligné que l’occident affirme encore une fois son racisme et son appui à la violation des droits et de la liberté du peuple palestinien. Pour sa part, l’association tunisienne de soutien des minorités a appelé les forces vives à traduire en justice le gouvernement sioniste conduit par le criminel Netanyahou pour crime contre l’humanité ainsi que de protester afin d’arrêter immédiatement l’agression et lever le blocus imposé sur les territoires palestiniens. L’association a également appelé l’organisation onusienne à entamer effectivement les procédures pour proclamer un Etat palestinien souverain dont la capitale Al Qods.

La fédération générale de la santé et le syndicat général des médecins, médecins dentistes hospitalo-universitaires ont de leur côté appelé à observer ce mercredi un sit-in de solidarité, dans les différents établissements hospitaliers avec le peuple palestinien frère. Pour sa part, la fédération générale de l’enseignement secondaire a appelé les enseignants à organiser un sit-in de protestation de deux heures dans les différents établissements éducatifs (collèges et lycées) de 08h à 10h du matin en signe de solidarité avec le peuple palestinien contre l’entité sioniste et ses attaques barbares perpétrées à Gaza. Plus de 800 palestiniens sont tombés en martyrs et des centaines de blessés ont été enregistrés suite aux raids et bombardements des forces de l’occupation sioniste mardi contre l’hôpital Almamdani à Gaza.