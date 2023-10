Le président du Comité National Olympique Tunisien, Mehrez Boussayène, a été élu tôt ce mardi, membre du Comité International Olympique (CIO), suite à un vote organisé à l’occasion de la 141e session du CIO tenue à Mumbai, en Inde, sous la présidence de Thomas Bach.

Boussayène a été voté en compagnie de sept autres candidats après avoir été présentés aux participants.

Après l’opération de vote et l’écoute de l’hymne olympique, Mehrez Boussayène et le reste des nouveaux membres ont prêté le serment olympique à l’occasion de leur élection comme membre du Comité International Olympique, par engagement à servir le Mouvement olympique et les principes de la Charte olympique.

Le président du CIO, Thomas Bach, a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres et les a félicités pour avoir obtenu la confiance des membres du Comité International Olympique, estimant qu’ils représentent une valeur ajoutée au travail du Comité international olympique grâce à leurs riches expériences dans le domaine du sport et du mouvement olympique.

Il est à noter que Boussayène est le seul représentant un Comité National Olympique parmi les huit nouveaux membres.

Les huit candidats ont été soumis à un examen minutieux de la part de la Commission d’éthique du CIO, dirigée par Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies, afin de vérifier leur intégrité.

“Ces candidats apportent une valeur ajoutée au travail du CIO grâce à leurs riches expériences dans différents domaines”, avait souligné le président du CIO, à propos de ces candidatures, ajoutant que “le point commun entre eux c’est l’amour du sport et leur attachement aux valeurs olympiques et à ce que représente le Comité International Olympique dans ce domaine”.

L’élection de Boussayène constitue un acquis important pour le sport et le mouvement olympique tunisien et un grand honneur pour la Tunisie, car elle représente un plus qualitatif à la présence tunisienne au sein de la plus grande structure sportive olympique internationale.

Boussayène est la deuxième personnalité tunisienne à devenir membre de l’instance internationale olympique après Mohamed Mzali, ancien président du Comité National Olympique (1962 – 1987), qui a été membre du CIO de 1976 jusqu’à sa mort le 23 juin 2010.

Le retour de la Tunisie au sein du Comité international olympique après une absence de 13 ans donnera un nouvel élan au mouvement sportif et olympique national, et lui permettra de conforter sa position au sein de la communauté sportive et olympique internationale.

Cette distinction témoigne également de la reconnaissance au parcours distingué du Comité National Olympique Tunisien au cours de la dernière décennie grâce aux réalisations accomplies au niveau national et continental au profit du Mouvement olympique, ce qui lui a valu l’appréciation du Président du Comité Inernational Olympique, Thomas Bach, des hauts dirigeants olympiques, des hauts fonctionnaires du CIO et des membres de l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains, qui ont à plusieurs reprises salué le grand travail accompli par le CNOT à plusieurs niveaux.

L’organisation des Jeux Africains de Plage, du 23 au 30 juin dernier à Hammamet, a constitué une nouvelle étape importante pour le Comité National Olympique qui avait remporté le Prix Pierre de Coubertin en 2018, et qui a été à la tête des 54 Comités Nationaux Olympiques africains à profiter des programmes de solidarité olympique.