Amical : La Tunisie sans efficacité devant le Japon

La sélection tunisienne a perdu son deuxième match amical préparatif pour les prochaines échéances, en s’inclinant devant son homologue japonaise sur le score de 2 buts à 0, mardi au stade de Noevir à Kobe (Japon).

Face à l’une des meilleures sélections asiatiques qui vient de remporter ses trois derniers matches amicaux face à la Turquie (4-2), l’Allemagne (4-1) et le Canada (4-1), le onze national a été appelé à réagir après sa lourde défaite devant la Corée du Sud (4-0). Mais la réaction tunisienne n’a pas eu lieu et l’efficacité recherchée est encore non atteinte.

Par rapport au match contre la Corée du Sud, la sélection tunisienne rentrante a connu quatre changements avec Moez Hassan dans les bois à la place de Aymen Dahmène, Oussama Haddadi à la place de Ali Maaloul et Mohamed Drager à la place de Kechrida, sur les flancs.

En milieu, Ben Romdhane fait son apparition d’entrée de match à côté de Aissa Laidouni et Elyès Skhiri tandis que Issam Jebali et Elyès Achouri ont gardé leur poste à la pointe de l’attaque.

Les “Samurai” qui évoluaient sans leur vedette de Brighton Kaoru Mitoma, sont vite entrés dans le vif du sujet, faisant preuve d’une bonne organisation offensive devant des Tunisiens toujours sur la défensive. Ils sont parvenus même à menacer le camp tunisien à la 12e sur un coup franc direct qui a échoué dans les mains de Moez Hassan, puis à la 23e mais la frappe japonaise est passée au-dessus de la transversale.

Sur des contres rapides ou sur des balles courtes, les protégés de Hajime Moriyasu imposaient une forte pression sur la défense tunisienne qui s’est déployée à fond pour avorter les tentatives japonaises.

Le pressing japonais a fini par payer, avec l’ouverture du score à deux minutes de la fin de la première période par Kuygo Furuhashi (43) suite à une faute de la défense tunisienne qui a obligé Moez Hassan à sortir de sa cage.

Au retour des vestiaires, le sélectionneur Jalel Kadri procèdait à un seul changement en remplaçant Mohamed Drager par Yan Valéry.

Les Aigles de Carthage se montraient mieux organisés au niveau de la construction offensive sans pour autant aller jusqu’au bout. Les Japonais eux continuaient à monopoliser le ballon et parvenaient à créer le danger à trois reprises (52e, la 62e, 68e).

A la recherche de solutions offensives, le staff technique national procède à trois autres changements avec l’entrée à la 62e de Youssef Msakni, Haythem Jouini et Hamza Rafia à la place de Achouri, Jebali et Haddadi.

Mais la machine japonaise a fonctionné de nouveau après plusieurs changements opérés aussi par Moriyasu, imposant une forte pression sur la défense tunisienne et s’offrant plusieurs opportunités. Et après plusieurs tentatives, Ito Junya héritant d’une balle en retrait dans la surface, surprenait le portier tunisien (69). Un but qui a été suivi d’autres menaces notamment à la 89e par Takomi (89).

Dans les arrêts du jeu, les Tunisiens ont raté une occasion de réduire le score mais la reprise de Haythem Jouini a trouvé le poteau, pour terminer le match sur une défaite de 2 buts à 0, la seconde de suite lors de la tournée asiatique du onze national qui se retrouve dans l’obligation de corriger les lacunes avant que les choses sérieuses ne commencent…

Formation de la Tunisie : Moez Hassan, Mohamed Drager (Yan Valery), Yassine Meriah, Montassar Talbi, Oussema Haddadi (Haythem Jouini 62), Ali Abdi, Issa Laidouni (Sliti 88), Elyès Skhiri, Mohamed Ali Ben Romdhane (Seif Letaief 74), Elyès Achouri (Msakni 62), Issam Jebali (Rafia 62).