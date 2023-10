La sélection tunisienne de football a été dominée par son homologue de la Corée du Sud (4-0), en match amical disputé vendredi au stade de Séoul, préparatif pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et la phase finale de la coupe d’Afrique des nations 2024.

Contrairement au dernier match amical remporté face à l’Egypte, les Aigles de Carthage ont été méconnaissables devant les Tigres de l’Asie qui ont bien géré le match sous la conduite de l’Allemand Jurgen Klinsmann, profitant notamment des erreurs défensives tunisiennes pour l’emporter sur le large score de 4 buts à 0.

Le staff technique national a opté d’entrée pour un axe défensif à trois composé de Meriah, Talbi et Abdi, avec Kechrida et Maaloul ses les flancs, Aidouni, Sekhir et Mejbri au milieu et Msakni et Achouri en attaque.

La formule a fonctionné en première période malgré l’absence d’occasions nettes de part et d’autre, les protégés de Jalel Kadri faisant preuve d’une bonne organisation défensive face à l’engagement physique et la rapidité des Sud-Coréens, plus entreprenants offensivement.

En revanche, en seconde période, les choses ont mal tourné malgré une bonne entame qui a vu le onze national s’offrir la première occasion du match à la 47e, mais la frappe de Elyès Achouri, bien servi par Hannibal Mejbri dans la surface, est passée à côté.

Ce sont les Coréens qui ont mis la pression sur la défense tunisienne se montrant dangereux devant la cage de Aymen Dahmène pour parvenir enfin à débloquer la situation à la 55e par Kang-In Lee, sur un superbe coup franc direct.

Sans laisser son adversaire digérer ce premier but, l’attaquant vedette du Paris Saint-Germain signe un doublé deux minutes après, profitant notamment des erreurs de la défensive tunisienne (57).

Malgré les changements tactiques opérés par Kadri, avec l’entrée de Mohamed Ali Ben Romdhane et Yann Valéry à la place de Hannibal Mejbri et Ali Maaloul, les locaux, très rapides en contres, continuaient leur pression parvenant à aggraver le score sur un but contre son camp de Yassine Meriah tentant de repousser une tête de Kim Min-Jae (66e).

Le moral entamé, les coéquipiers de Elyès Sekhiri qui a repris le brassard de capitaine à Youssef Msakni, remplacé par Hamza Rafia, dans une dernière tentative de réduire le score, se font tromper de nouveau par les protégés de Jurgen Klinsmann dans les arrêts du jeu suite à un but de l’attaquant de Norwich, Ui-Jo Hwang (90+1).

Le onze national, vainqueur de l’Egypte il y a un mois en amical (3-1), n’a pas réussi à rééditer sa performance face aux Sud-Coréens, mais devra se rebiffer mardi prochain face au Japon, dans le second match amical prévu à Kobé, préparatif pour la CAN-2024.

Formation de la Tunisie : Aymen Dahmene, Wajdi Kechrida, Ali Abdi, Yassine Meriah, Montassar Talbi, Ali Maaloul (Yann Valery 65), Aissa Laidouni (Haythem Jouini 72), Elyès Skhiri, Hannibal Mejbri (Mohamed Ali ben Romdhane 65), Youssef Msakni (Hamza Rafia 72), Elias Achouri (Sliti 87).