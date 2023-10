Un quatuor constitué de Didier Drogba, Mikel Obi, Sadio Mane et Achraf Hakimi, a été désigné comme assistant au tirage au sort final de la Coupe d’Afrique des Nations, Côte d’Ivoire 2023, prévu ce jeudi à partir de 20h00 (algériennes) au nouveau Parc des Expositions d’Abidjan, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF) .

Meilleur buteur de l’histoire des Eléphants avec 65 buts inscrits en 105 matches internationaux disputés, Didier Drogba, auteur du premier but de la Côte d’Ivoire en Coupe du Monde en 2006, sera le régional de l’étape de ce tirage au sort. Véritable figure populaire du pays, le natif d’Abidjan a inscrit 11 buts en 24 matches en Coupe d’Afrique des Nations avec les Eléphants et a atteint à deux reprises la finale de la compétition en 2006 et 2012.

Son ancien coéquipier à Chelsea, Obi Mikel, vainqueur de la CAN 2013 avec le Nigeria et trois fois médaillé de bronze avec les Super Eagles, sera

également de la partie.

L’irrépressible Sadio Mané, qui a marqué le penalty victorieux pour le Sénégal lors de la finale de l’édition 2021 au Cameroun honorera de sa présence la scène du tirage au sort final à Abidjan. Meilleur buteur de l’histoire du Sénégal avec 38 buts au compteur, Mané a inscrit huit

réalisations en 18 matchs disputés à la CAN avec les Lions de la Teranga.

L’arrière droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi officiera lors de ce tirage au sort.

Le tirage au sort sera diffusé dans plus de 50 pays, des millions de téléspectateurs pourront suivre l’événement sur la chaîne YouTube officielle de la CAF, ainsi qu’à travers les partenaires télévisuels de la CAF.

Les 24 équipes participantes à la CAN 2023 seront réparties en six groupes (A, B, C, D, E et F) de quatre équipes, selon le format du tirage au sort.

La Côte d’Ivoire (pays hôte) sera automatiquement dans le groupe A, en position A1.

Le Sénégal (détenteur du trophée) sera la tête de série de l’un des cinq groupes restants. Les quatre autres groupes seront déterminés en fonction de leur classement FIFA.

Outre la Côte d’Ivoire et le Sénégal, le chapeau 1 compte également l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte et le Maroc.

Les 18 autres équipes sont réparties en groupes de 6 dans chaque niveau restant (niveau II, niveau III et niveau IV) en fonction de leur classement FIFA”.

Les 24 sélections qualifiées pour la phase finale de la CAN:

Côte d’Ivoire (pays hôte), Afrique du Sud, Algérie, Angola, Burkina Faso,

Cameroun, Cap-Vert, Egypte, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée

équatoriale, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria,

République Démocratique du Congo, Sénégal, Tanzanie, Tunisie et

Zambie.