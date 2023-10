Alerte à Sidi Bouzid : 27 cas d’empoisonnement dans une cantine scolaire

Le Dr. Youssef Hamdouni, chef de la Direction Régionale de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires à Sidi Bouzid, a confirmé aujourd’hui que 27 cas d’empoisonnements alimentaires ont été enregistrés dans une cantine scolaire de la délégation de Mazzouna.

Il a ajouté que “tous les patients qui ont été transportés à l’hôpital ont reçu les soins médicaux nécessaires, sans qu’aucun décès ne soit enregistré.” Il a également noté qu’au cours de la même période de l’année précédente, 118 cas d’empoisonnement alimentaire avaient été signalés.

Le Dr. Hamdouni a expliqué que “la Direction Régionale de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires à Sidi Bouzid attribue ces empoisonnements à la consommation d’aliments contaminés qui ont été manipulés dans des conditions non hygiéniques lors de leur préparation, stockage et exposition à la chaleur pendant cette période.”

Une enquête sur le terrain a été ouverte, et des échantillons de restes de nourriture servie aux élèves ainsi que des produits alimentaires ont été soumis à des analyses en laboratoire pour déterminer leur aptitude à la consommation et identifier la source de l’empoisonnement alimentaire. Cette initiative est menée en collaboration avec la Direction Régionale de la Santé.

Le Dr. Hamdouni, chef de la Direction Régionale de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires à Sidi Bouzid, a appelé à l’importance d’acheter des aliments dans des établissements et des magasins qualifiés. Il a également souligné l’importance du respect des normes de sécurité alimentaire à la maison et lors de l’organisation de fêtes de mariage et d’autres événements familiaux, en achetant des produits alimentaires répondant aux normes de sécurité alimentaire, en fournissant des dispositifs de réfrigération appropriés, de l’eau potable, ainsi que des produits de nettoyage et de désinfection dans le milieu scolaire.