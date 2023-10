Kébili : Actualisation des données électorales de plus de 3500 citoyens

Le coordinateur de l’Instance régionale indépendante pour les élections (IRIE) à Kébili, Abdeljabar Jedid a indiqué, mardi à l’Agence TAP, que les données de 3500 électeurs ont été mises à jour, au cours de la première phase des opérations d’actualisation des listes électorales amorcée le 26 septembre dernier.

La deuxième phase de ce processus a débuté le 7 octobre courant, avec une focalisation des efforts sur la mise à jour des données électorales des fonctionnaires et agents publics, ainsi que leurs conjoints et descendants âgées de 18 ans et plus, selon la même source.

” Cette opération est menée en coopération avec les administrations publiques, lesquelles fournissent les données relatives aux employés qui seront traitées par la l’IRIE, avant d’entamer les visites aux administrations publiques pour la mise à jour des listes, a-t-il expliqué.

A noter que le gouvernorat de Kébili dispose de 7 conseils locaux pour autant de délégations qui comptent 46 circonscriptions électorales et 43 localités.