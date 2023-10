L’Olympique de Béja a réalisé la bonne opération de la semaine en réalisant une courte victoire chez lui devant l’EGS Gafsa (1-0) pour le compte de la 6e journée de la Ligue 1 du football professionnel et s’emparer de la tête du classement de la poule A.

Les protégés de l’algérien Nabil Neghiz qui ont scelé le sort du match dés la 12e sur un but de Skander Seghaier, ont ainsi fêté leur 4e succès dans leur fief, totalisant 12 points pour maintenir deux longueurs sur le dauphin étoilé (10 pts).

Leur adversaire du jour, l’EGS Gafsa demeure, quant à lui, 6e et avant-dernier avec 5 points au compteur.

Dans la poule B, l’Union sportive de Tataouine a compliqué davantage la situation de l’AS Marsa qu’il accueillait cet après-midi, en lui infligeant sa 4e défaite de la saison pour être cantonné à la dernière place du classement avec un seul point à son actif.

Les locaux réalisent, quant à eux, grâce à la réalisation de Makhmout Diallo à la 76e, leur premier succès et conservent leur 5e rang qu’ils partagent avec le CA Bizertin à égalité de points (5).

En effet, le CA Bizertin était parvenu à s’en sortir indemne de son déplacement à Mélaoui où il était allé concédé le nul (1-1) avec l’Etoile sportive de la place.

Les locaux avaient pourtant les premiers ouvert le score à la 74e par l’intermédiaire de Mohamed Amine Ben Amor, avant que Youssef Fallahi n’égalise pour les bizertins à la 80e.

Après ce nul, l’ES Métlaoui et le CA Bizertin conservent leurs 4e et 5e rangs avec respectivement 7 et 5 points.

Voici les Résultats complets:

POULE B

Dimanche 8 octobre :

A Tataouine:

US Tataouine 1 Makhmout Diallo 76′

AS Marsa 0

A Metlaoui:

ES Metlaoui 1 Mohamed Amine Ben Amor 74′

CA Bizertin 1 Youssef Fallahi 80′

Samedi 7 octobre :

A Radès :

Espérance ST 2 Yassine Meriah (Sp) 25′, Silva Rodrigo 82′

US Monastir 0

Exempt : CS Sfaxien

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. Espérance 13 5 4 1 0 8 3 +5

2. US Monastir 10 5 3 1 1 10 7 +3

3. CS Sfaxien 9 5 3 0 2 6 2 +4

4. ES Métlaoui 7 5 2 1 2 7 7 0

5. CA Bizertin 5 5 1 2 2 2 5 -3

. US Tataouine 5 6 1 2 3 4 8 -4

7. AS Marsa 1 5 0 1 4 1 6 -5

. POULE A

Dimanche 8 octobre :

A Béja :

O. Béja 1 Skander Seghaier 12′

EGS Gafsa 0

Samedi 7 octobre :

Au Bardo:

Stade Tunisien 0

Etoile du Sahel 1 Oussema Abid 49′

A Soliman:

AS Soliman 1 Roche Foning 62′

Club Africain 2 Kingsley Eduwo 6′, Gaith Sghaier 44′ (SP)

Exempt : US Ben Guerdane

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. O. Béja 12 5 4 0 1 6 5 +1

2. ES Sahel 10 5 3 1 1 7 3 +4

3. C. Africain 9 5 2 3 0 5 3 +2

4. S. Tunisien 8 6 2 2 2 9 7 +2

5. USB Guerdane 6 5 2 0 3 3 4 -1

6. EGS Gafsa 5 5 1 2 2 3 6 -3

7. AS Soliman 0 5 0 0 5 3 8 -5