Saisie spectaculaire : 1,6 million de dinars de bijoux en or et diamants confisqués (Photos)

Les autorités douanières tunisiennes ont récemment saisi une importante quantité de bijoux en or incrustés de diamants d’une valeur estimée à 1,6 million de dinars. Cette saisie a eu lieu à Tunis, suite à une enquête menée par les services douaniers.

Selon un communiqué de la Direction générale des douanes, cette découverte a été le résultat d’une enquête qui a révélé qu’un individu tentait de vendre ces bijoux dans la région de la capitale, Tunis. L’individu ne pouvait pas fournir de documents légaux prouvant la légitimité de sa possession de ces bijoux précieux.

Les douaniers ont procédé à des tests et des examens approfondis de la quantité de bijoux en or et de diamants saisis, qui totalisent environ 3400 grammes d’or et 504 carats de diamants. Suite à cette découverte, un procès-verbal de saisie a été dressé.

Cette affaire souligne l’importance de la vigilance des autorités douanières dans la lutte contre le commerce illicite de biens précieux et la contrefaçon. Elle illustre également la nécessité de garantir la traçabilité et la légalité des bijoux de grande valeur sur le marché.