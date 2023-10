Oussama Chaouali quitte la scène tunisienne pour rejoindre MBC : les adieux de Hamza Belloumi

Hamza Belloumi a récemment fait ses adieux émouvants à son ami et collègue journaliste, Oussama Chaouali, qui a rejoint les rangs de MBC, une chaîne de télévision arabe de renom. Dans un post sur Facebook, Hamza exprime sa nostalgie des moments partagés avec Oussama, en soulignant l’importance de leur amitié et de son travail journalistique remarquable.

Il mentionne également la contribution significative d’Oussama Chaouali à des émissions telles que “الحقائق الأربع” et “واضح وصريح” et sa capacité à se dévouer aux enquêtes les plus exigeantes, même lorsqu’il était confronté à d’innombrables réunions. Hamza conclut en souhaitant à son ami beaucoup de succès dans sa nouvelle aventure médiatique au sein de MBC, exprimant sa fierté pour lui et l’encourageant à aller de l’avant avec confiance.

Ce départ marque la fin d’une époque pour Hamza et Oussama, mais ouvre de nouvelles opportunités passionnantes pour ce dernier au sein de la communauté médiatique arabe.