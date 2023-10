Monastir : Journées portes-ouvertes sur la consultation nationale pour la réforme de l’éducation

Les journées portes-ouvertes sur la consultation nationale pour la réforme de l’éducation se poursuivront jusqu’au 7 octobre dans le gouvernorat de Monastir.

Ces journées ont démarré, le 2 octobre, avec la participation de 320 éducateurs.

Le commissaire régional de l’éducation à Monastir Habib El Haddadi a indiqué que des exposés y sont présentés sur les cinq axes de la consultation nationale.

Parmi les thèmes abordés: éducation de la petite enfance et protection de la famille, programmes d’enseignement et temps scolaire, complémentarité entre éducation, formation professionnelle et enseignement supérieur, qualité d’enseignement et technologie numérique et égalité des chances et apprentissage.

Des parents, élèves et enseignants ont eu accès à la plateforme digitale relative à la consultation nationale de réforme de l’éducation (e-istichara.edu.tn) pour donner leurs propositions en la matière.

Une campagne de sensibilisation est organisée jusqu’au 15 décembre 2023, pour inciter les citoyens à participer à la consultation nationale sur la réforme du système éducatif.