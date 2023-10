La police saisit 1 kilo de cocaïne pure et des voitures de luxe chez un employé d’aéroport !

Les agents de la sous-direction de lutte contre la drogue de la police judiciaire à El Gorjani ont réussi à saisir environ 1 kilogramme de cocaïne pure en possession d’un employé dans l’un des aéroports. Cette saisie a eu lieu à son domicile dans la région de Menzel Abderrahmane à Bizerte. En plus de la cocaïne, plusieurs motos et voitures de luxe provenant du trafic de drogue ont également été saisies.

Selon les informations recueillies, les agents ont été alertés par des comportements suspects d’un jeune homme travaillant pour une compagnie aérienne dans l’un des aéroports. Il affichait des signes de luxe et d’extravagance, ce qui a éveillé leurs soupçons. Après des enquêtes plus approfondies, il s’est avéré qu’il était impliqué dans un réseau de trafic de drogue. En coordination avec le parquet, il a été placé sous surveillance pour surveiller ses activités jusqu’à ce qu’une information précise soit reçue indiquant qu’il recevrait une importante cargaison de drogue destinée à la vente.

Selon les mêmes informations, en coordination avec les autorités judiciaires, une perquisition a été menée jeudi soir à son domicile dans la région de Menzel Abderrahmane. Là, ils ont réussi à le capturer en compagnie d’un autre individu. Lors de la fouille minutieuse des lieux, plus d’un kilogramme de cocaïne pure d’une valeur estimée à plus de 320 000 dinars a été saisi. De plus, des motos et des voitures de luxe provenant des recettes du trafic de drogue ont été également découvertes.

Il a été décidé de maintenir les suspects en détention en attendant de poursuivre l’enquête pour identifier les autres membres du réseau.