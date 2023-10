1648 pièces romaines en or : le trésor de Chemtou brille au musée du Bardo (Photos)

1648 pièces romaines en or

Le 12 mai 1993, une découverte exceptionnelle a vu le jour en Tunisie : le trésor de Chemtou, composé de 1648 pièces en or datant de l’époque romaine. Parmi elles, une pièce unique en argent recouverte d’or. Cette trouvaille numismatique est la plus grande de l’antiquité tardive de tout l’empire romain, et elle est le fruit d’une collaboration tuniso-allemande de longue date.

La salle “Le Trésor de Chemtou” a été inaugurée au Musée National du Bardo, marquant ainsi la première fois depuis son ouverture officielle en 1888 qu’une découverte de pièces anciennes en or d’une telle ampleur est exposée. Ce projet est le résultat d’une coopération entre la Tunisie et l’Allemagne.

Lors de l’inauguration officielle, la ministre des affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, l’ambassadeur de la République fédérale allemande en Tunisie, Peter Prugel, le secrétaire général de l’Institut archéologique allemand, Philipp Von Rummel, et de nombreux ambassadeurs et représentants de missions diplomatiques accrédités en Tunisie étaient présents.

La ministre a souligné l’importance historique de cette découverte, la qualifiant de l’une des plus grandes découvertes de pièces en or dans la région du Maghreb sur le plan archéologique et historique. Cette salle muséographique, dont la réalisation a coûté environ 450 000 dinars tunisiens (environ 147 000 euros), mérite certainement une visite pour admirer ces précieuses pièces antiques.

L’ambassadeur allemand a mis en avant les solides relations bilatérales entre l’Allemagne et la Tunisie, notamment dans le domaine de la culture et du patrimoine, et a exprimé la volonté de renforcer davantage cette coopération pour de futurs projets.

Le projet “Trésor de Chemtou” a une histoire longue et fructueuse, liée à la coopération tuniso-allemande qui dure depuis près de 60 ans entre l’Institut National du Patrimoine (INP) et l’Institut Archéologique Allemand. La découverte du trésor de pièces de monnaie a eu lieu pendant la construction d’un musée sur le site archéologique de Chemtou, ce qui ajoute une dimension inattendue à cette histoire fascinante. Cette trouvaille a pu être préservée grâce aux efforts de l’historien, archéologue et épigraphiste tunisien Mustapha Khanoussi, qui a mis au jour ces précieuses pièces.

Ces photos vous permettront de découvrir le trésor de Chemtou et d’apprécier sa beauté avec vos propres yeux lors de votre visite au musée.