Tunisie – Météo : Ciel peu nuageux sur la plupart des régions

Le temps sera brumeux, samedi matin. Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions du pays, et nuageux sur les cotes est, avec possibilité de chute de pluies, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront stationnaires, les maximales se situeront à 24 degrés sur les hauteurs ouest, et entre 26 et 33 degrés ailleurs.Le vent soufflera relativement fort du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud, à une vitesse allant de 20 à 40 km/h, près de côtes.

La vitesse du vent sera faible à modéré à l’intérieur du pays (du 15 à 30 km/h). La mer sera peu agitée à la région de Serrat, à agitée ailleurs.