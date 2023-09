Assassinat de Tupac : l’affaire se dévoile enfin avec l’arrestation d’un suspect !

Après des décennies de mystère entourant l’assassinat du légendaire rappeur Tupac Shakur en 1996 à Las Vegas, un développement majeur a secoué le monde de la musique. La police de Las Vegas a annoncé l’arrestation de Duane “Keffe D” Davis, accusé d’avoir commandité le meurtre de Tupac Shakur, mettant ainsi fin à une enquête qui a duré des années.

L’arrestation de Davis, qui a été inculpé pour meurtre par un grand jury du Nevada, a été révélée par les procureurs lors d’une audience au tribunal. Le procureur adjoint en chef, Marc DiGiacomo, a précisé que ce grand jury avait travaillé sur cette affaire pendant plusieurs mois, aboutissant à l’inculpation de l’accusé en tant que commanditaire de l’assassinat de Tupac Shakur.

Duane Davis, dans la soixantaine, était depuis longtemps sous le regard attentif des enquêteurs. Dans ses mémoires publiées en 2019, il affirmait avoir été présent dans la Cadillac blanche d’où les coups fatals avaient été tirés en direction de la voiture de Tupac Shakur.

En juillet de cette année, son domicile avait fait l’objet d’une perquisition par les autorités, marquant une avancée significative dans l’enquête.

Davis est également l’oncle d’Orlando “Baby Lane” Anderson, un membre clé du gang des Crips de Compton, lui aussi impliqué dans cette affaire. Bien que nié toute implication, Anderson a été abattu deux ans après l’attaque. Ainsi, Davis se présente comme le dernier témoin vivant parmi les quatre personnes présentes dans la Cadillac ce triste jour.

La mort prématurée de Tupac Shakur, artiste considéré comme l’une des figures les plus influentes du rap américain, a marqué un tournant dans l’histoire de la musique. À l’époque, il entretenait une rivalité notoire avec Biggie Smalls, également connu sous le nom de Notorious B.I.G., qui a lui-même trouvé la mort six mois plus tard dans une fusillade à Los Angeles, illustrant la tension parfois violente entre les scènes “West Coast” et “East Coast” du hip-hop américain.

L’arrestation de Duane “Keffe D” Davis ouvre potentiellement une nouvelle page dans l’enquête sur l’assassinat de Tupac Shakur, offrant peut-être enfin des réponses attendues depuis bien trop longtemps.