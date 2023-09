Tunisie – ISIE : Ouverture des accréditations aux élections locales de 2023

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a annoncé, jeudi, l’ouverture des délais de réception des demandes d’accréditation des observateurs, des journalistes locaux et étrangers et des invités aux fins de l’observation et de la couverture des élections locales de 2023.

Les délais s’étaleront de ce jeudi 28 septembre courant jusqu’au 17 décembre 2023, soit une semaine avant le jour du scrutin prévu le 24 décembre prochain.

Dans un communiqué publié à cet effet, l’ISIE appelle les différentes structures de la société civile et internationale ainsi que les représentants des médias et des invités désireux de se porter candidats à l’accréditation et répondant aux conditions requises citées sur le site web de l’ISIE à présenter leurs dossiers à cet effet.

Et l’instance électorale d’ajouter que les candidatures doivent être présentées soit directement auprès de la cellule d’accréditation sise Rue de Sardaigne numéro 5 Jardins du lac 1053 Tunis du lundi au vendredi à partir de 8h du matin jusqu’à 17h et samedi de 8h du matin à midi ou par voie postale à la même adresse par voie de lettre recommandée avec accusé de réception ou aussi via l’adresse électronique accreditations@isie.tn