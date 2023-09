Rendez-vous cette nuit pour admirer la dernière super lune de l’année 2023

La nuit du jeudi 28 septembre offrira aux amateurs d’astronomie un spectacle céleste avec la quatrième et dernière super lune de l’année 2023. Cet événement cosmique se produit seulement trois à quatre fois par an, et il serait dommage de le manquer.

La super lune se produit lorsque le satellite naturel de la Terre, la Lune, atteint son périgée, c’est-à-dire le point de son orbite le plus proche de la Terre. La distance entre les deux astres varie entre 356 355 et 406 725 kilomètres. Pendant cette nuit, le disque lunaire sera pleinement éclairé, et en utilisant un instrument d’observation comme un appareil photo ou des jumelles, la Lune apparaîtra légèrement plus grande et plus lumineuse que d’habitude. Cependant, à l’œil nu, la différence est généralement imperceptible et relève davantage d’une illusion optique.

La super lune du mois de septembre est parfois surnommée “super lune des moissons” en référence à son lien avec la fin de l’été et le début de l’automne, une période où les récoltes sont à leur apogée. Les tribus amérindiennes lui ont donné ce nom en raison de l’importance de la lumière lunaire pour les travailleurs agricoles qui devaient récolter pendant la nuit à une époque où l’électricité n’existait pas.

Les conditions météorologiques s’annoncent favorables pour observer ce spectacle céleste. Si vous ratez cette super lune, la prochaine aura lieu le 19 août 2024, suivie par la “super lune des moissons” le 18 septembre 2024, la “super lune du chasseur” le 17 octobre 2024, et enfin la “super lune du Castor” le 15 novembre 2024. Profitez de cette occasion unique pour admirer la beauté de notre satellite naturel dans toute sa splendeur.