Sfax-Elections des conseils locaux : Organisation d’un workshop avec la participation 200 agents

Un workshop a été organisé, lundi, à Sfax sur l’actualisation des données relatives aux centres de vote et aux listes électorales, à l’occasion de la tenue des élections des conseils locaux prévues pour le 24 décembre 2023.

Ce workshop, auquel ont participé 200 agents relevant des Instances Régionales Indépendantes pour les Elections (IRIE) Sfax 1 et 2, a eu lieu dans le cadre de la première phase du processus d’actualisation du registre électoral (26 septembre-4 octobre 2023).

Le directeur de l’IRIE à Sfax 2, Néjib Ben Meftah a souligné, à l’Agence TAP, que la deuxième et troisième phases de mise à jour du registre électoral auront lieu, respectivement, du 7 au 21 octobre, et, du 8 novembre au 9 décembre.

Ben Meftah a fait savoir que la nouvelle loi électorale a donné lieu à de nouvelles circonscriptions sur la base d’une circonscription pour chaque localité (imada).

De son côté, le directeur de l’IRIE à Sfax 1, Najeh Belguitche a appelé les citoyens inscrits au registre électoral à participer massivement à ce processus pour choisir leurs représentants au conseil local.

L’IRIE Sfax 2 comprend 57 circonscriptions électorales et mobilera 99 agents répartis entre 41 agents fixes et 58 agents mobiles.

L’IRIE Sfax 1 comprend 72 circonscriptions électorales et mobilisera 114 agents d’actualisation répartis entre 23 agents fixes et 91 agents mobiles, en plus de 4 coordinateurs locaux et 4 coordinateurs assistants.