Shems FM : La présidence du gouvernement s’engage à assurer les salaires et la couverture sociale du personnel

La situation du secteur des médias, dont notamment le dossier de la radio confisquée ” Shems FM ” a été au centre d’une séance de travail ministérielle tenue, aujourd’hui, lundi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement Ahmed Hachani.

Citée dans un communiqué publié à cet effet, la présidence du gouvernement s’engage à assurer les salaires ainsi que la couverture sociale du personnel de radio Shems FM et ce conformément aux règlements et aux procédures en vigueur, appelant en contrepartie à trouver au plus vite des solutions radicales à leur situation.

Dans une déclaration commune, jeudi dernier, 22 septembre courant, les antennes du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et du syndicat de base de la radio Shems FM ont déclaré que le personnel de la radio, journalistes et agents administratifs et techniques n’ont pas reçu leurs salaires depuis 3 mois.