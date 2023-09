Nostalgie des années 90 : “Détective Conan” fait son grand retour sur Space Toon avec la saison 10

La série d’animation emblématique “Détective Conan”, est sur le point de faire un retour triomphal à la télévision. À partir du lundi 2 octobre, les fans tunisiens pourront retrouver leur détective préféré deux fois par semaine, les lundis et mercredis, à 14h30 et 17h30, heure de Tunis, sur la chaîne dédiée aux enfants “Space Toon”. Cette annonce est accueillie avec enthousiasme par une génération de fans qui ont grandi dans les années 90 et qui se souviennent avec nostalgie de cette série captivante.

“Détective Conan” est une série d’animation qui a marqué son époque. Elle a conquis le cœur de nombreux téléspectateurs grâce à son intrigue palpitante, ses énigmes mystérieuses et ses personnages mémorables. L’histoire suit Shinichi Kudo, un jeune détective talentueux qui, après avoir été empoisonné, se retrouve transformé en un enfant de 7 ans. Sous le nom de Conan Edogawa, il continue de résoudre des crimes tout en cherchant un moyen de retrouver sa taille adulte. Cette prémisse unique et captivante a été le point central de la série qui a su séduire un public de tous âges.

Pour de nombreux fans tunisiens, “Détective Conan” représente bien plus qu’une simple série d’animation. Elle incarne une part de leur enfance et de leur adolescence. Les mystères résolus par Conan, les personnages attachants tels que Ran, Kogoro et les membres de l’Organisation des Hommes en Noir, ainsi que la quête de Shinichi pour retrouver sa forme originale, ont créé des souvenirs durables. Le retour de la série est l’occasion idéale pour ces fans, désormais adultes, de revivre la magie de leur jeunesse.